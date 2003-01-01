В Петрозаводске 12-летний мальчик пострадал в аварии

Водитель иномарки сбил ребенка в районе улицы Суоярвской.

В Петрозаводске 26 сентября вечером в 19:25 12-летний мальчик пострадал в аварии. По данным Госавтоинспекции города, мальчик не убедился в безопасности перехода и вышел на проезжую часть из-за припаркованных транспортных средств, после чего его сбил 56-летний водитель Chevrolet Lanos. ДТП произошло в районе дома № 8 по улице Суоярвской.

— В результате происшествия телесные повреждения получил 12-летний пешеход. Обстоятельства ДТП устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ведомства.



Ранее мы рассказывали, что в центре Петрозаводска женщину жестко сбили на пешеходном переходе.

Удар оказался довольно сильным — женщина перевернулась в воздухе и упала в паре метров от «зебры».