В Петрозаводске 13-летний подросток пострадал при переходе дороги в неположенном месте

13-летний подросток получил травмы при переходе дороги в неположенном месте на улице Сыктывкарской в Петрозаводске.
В Перозаводске 13-летний пешеход получил телесные повреждения при переходе проезжей части в неположенном месте на улице Сыктывкарской. ДТП произошло вчера, 13 октября, около 17:09 у дома №17.
— 20 - летний водитель автомобиля Nissan совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне установленного для этого месте, в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода, справа налево по ходу движения транспортного средства, — рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, 20-летний водитель автомобиля Nissan не увидел подростка и сбил его, пока тот переходил дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости.
