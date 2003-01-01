В Петрозаводске 15 водителей отстранили от управления за выходные

За минувшие выходные дни в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления 15 водителей за грубые нарушения правил дорожного движения.
Как рассказали в ГАИ, семь человек были задержаны за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, еще восемь — за вождение без права управления транспортным средством. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы. Их автомобили были помещены на специализированную штрафстоянку.
По данным Госавтоинспекции, несколько водителей с признаками опьянения стали участниками ДТП.
Госавтоинспекция напоминает об ответственности. За управление транспортом в нетрезвом виде или отказ от медицинского освидетельствования грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение уже влечет уголовную ответственность с возможным лишением свободы. За вождение без прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Ранее мы рассказывали, что жителя Петрозаводска отправили в колонию за повторное вождение в пьяном виде.