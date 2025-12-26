В Петрозаводске 16-летняя школьница погибла, попав под электричку

В пятницу, 26 декабря, в Петрозаводске на железнодорожном техническом переходе в районе улицы Халтурина погибла 16-летняя девочка, попав под электропоезд.

По информации, ставшей известной «Фактору», подросток находилась в наушниках и не услышала приближающийся состав.

Девушка, переходя пути около 16:00 по московскому времени, пропустила товарный поезд, но из-за наушников не заметила следующую сзади по соседнему пути электричку. Из-за небольшого расстояния между путями её задел движущийся состав. Полученные травмы оказались смертельными, она погибла на месте.

Межрегиональное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

