В Петрозаводске 166 домов остались без света

В Петрозаводске произошла крупная коммунальная авария.

Сегодня утром, 11 сентября, в Петрозаводске произошла серьезная коммунальная авария. В 10:20 электричество пропало в районах Зарека и Голиковка.

По информации городской ЕДДС, без света остались 166 домов. Причиной отключения стала авария на магистральных сетях компании АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Сейчас специалисты проводят ремонтные работы, пока точное время восстановления электроснабжения не сообщается.

Напомним, ранее жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электроэнергии на неделе. В сентябре АО «ПСК» продолжит выполнение ремонтной и инвестиционной программ на 2025 год, без отключений работы не провести.