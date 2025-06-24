В Петрозаводске 174 ученика окончили школу с золотыми и серебряными медалями

Церемония чествования одиннадцатиклассников прошла 27 июня в Петровском дворце.

174 выпускника с медалью окончили школу в Петрозаводске в этом году, сообщили в пресс-службе администрации города.

По словам главы города Инны Колыхматовой, золотую медаль получили 109 ученика. С серебряной медалью окончили школу 65 человек.

— Сегодня чествовали наших звезд в Петровском дворце. Пришли не все: еще 30 человек, претендующих на медали, собираются пересдавать экзамены, чтобы улучшить свои результаты, — сказала Инна Колыхматова.

Она также отметила, что в этом году ЕГЭ на 100 баллов в Петрозаводске сдал 21 человек, двое из них получили максимум сразу по двум предметам.