В Петрозаводске 18-летний водитель сбил пенсионерку на переходе

Молодой человек решил не уступать дорогу женщине на переходе.

В Петрозаводске вчера, 7 июля, утром в 7:37 на улице Луначарского 18-летний водитель автомобиля Lifan совершил наезд на пенсионерку. По данным Госавтоинспекции, водитель поворачивал слева направо по ходу движения автомобиля.

Водитель проезжал по нерегулируемому пешеходному переходу и не уступил дорогу пожилой женщине-пешеходу. В результате он совершил наезд на нее, из-за чего женщина получила множественные телесные повреждения. Ей назначили лечение.

Обстоятельства выясняются, проводится проверка.