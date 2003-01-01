В Петрозаводске 18-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

Юный горожанин неверно оценил дорожную ситуацию и совершил наезд на пешехода.
12 сентября в 15:09 на проспекте Александра Невского в Петрозаводске начинающий водитель устроил ДТП на «зебре». Об этом сообщили в ГАИ города. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения компании Ситилинк.
18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе в районе улицы Машезерской. В результате наезда 53-летняя женщина-пешеход получила травмы и была госпитализирована.
Обстоятельства аварии устанавливаются.