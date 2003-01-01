В Петрозаводске 18-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

В торговом центре «Тетрис» устроили большой праздник для детей в День знаний

Большие и маленькие, мохнатые и гладкошерстные - сразу две выставки собак прошли в Петрозаводске

18-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не уступил дорогу пешеходу на нерегулируемом переходе в районе улицы Машезерской. В результате наезда 53-летняя женщина-пешеход получила травмы и была госпитализирована.

12 сентября в 15:09 на проспекте Александра Невского в Петрозаводске начинающий водитель устроил ДТП на «зебре». Об этом сообщили в ГАИ города. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения компании Ситилинк.

«12 часов в день»: в Госдуме подсчитали, сколько времени школьникам приходится тратить на учёбу

Более 30 ДТП с участием диких животных зафиксировали в Карелии с начала года

Стало известно, что разместится в Доме горного начальника в Петрозаводске после реставрации

21-летний молодой человек погиб при падении из окна в Петрозаводске

Более 100 миллионов рублей на покупку инвалидных колясок и слуховых аппаратов получили жители Карелии

Школы могут появиться в российских больницах для тех, кто лежит более трех недель

В Калининграде посмертно наградили жителя Карелии, который спас из воды мужчину с ребенком

Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям

«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного

