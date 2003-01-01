В Петрозаводске 18 водителей отстранены от управления

За прошедшие выходные дни в Петрозаводске сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления транспортными средствами 18 водителей.

12 человек управляли автомобилями в состоянии опьянения, еще шесть ездили без прав.

В отношении всех нарушителей составили административные протоколы. Автомобили нарушителей переместили на специализированную стоянку.

Согласно законодательству, за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность с возможным лишением свободы до 2 лет.

За управление транспортным средством без водительских прав установлен административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Напомним, в целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей 27 октября в Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».