В Петрозаводске 19-летний горожанин украл из кафе кассовый аппарат, а заодно подкрепился пирожками

Остатки хлебобулочных изделий были обнаружены сотрудниками к началу рабочей смены.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение о краже от менеджера одного из кафе, расположенных на территории местного торгового центра. Неизвестный похитил из заведения кассовый аппарат с деньгами и повредил продукцию, сообщили в МВД Карелии.

Подозреваемый вскоре был установлен сотрудниками уголовного розыска. Им оказался неоднократно судимый 19-летний местный житель. Молодой человек дал признательные показания.

В районе четырех часов утра горожанин оказался в помещении заведения общепита. Заметив на стойке кассовый аппарат, юноша вынес его из магазина, вскрыл и забрал оттуда 5 000 рублей.

Кроме того, петрозаводчанин решил подкрепиться сосисками в тесте с прилавка. Остатки этих хлебобулочных изделий были обнаружены к началу рабочей смены.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.