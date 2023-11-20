В Петрозаводске 19-летний рецидивист пошел на кражу, не пожалев рук

Бдительная петрозаводчанка заметила, что в табачном ларьке было разбито стекло.

В минувший вторник около семи утра в полицию Петрозаводска поступило сообщение от бдительной горожанки. Она заметила разбитое стекло в ларьке, где продаются табачные изделия. Информация была передана дежурным нарядам, вскоре на место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы.

Полицейские осмотрели торговую точку. В ларьке находился молодой человек, руки которого были в крови. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

Ранее судимый 19-летний петрозаводчанин рассказал, что поранился, когда разбил стекло. Он забрал деньги из кассы, сложил в пакеты табачную продукцию, но вынести не успел.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Фигуранта задержали.