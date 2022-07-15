В Петрозаводске 19-летний рецидивист продал украденное в 6 раз дешевле его стоимости

Сотрудники уголовного розыска карельской столицы раскрыли гаражную кражу, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратилась 35-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный проник в гаражный бокс, где угнал принадлежащий ей велосипед, а также электроинструмент сожителя. Ущерб превысил 30 тысяч рублей.

По записям с камер наблюдения полицейские установили подозреваемого. Ранее неоднократно судимый 19-летний петрозаводчанин признался в краже, рассказав, что похищенное продал, выручив за это около 5 тысяч рублей.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело. Юному рецидивисту может грозить до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.