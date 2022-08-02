В Петрозаводске 20 детей-сирот получили квартиры

Администрация Петрозаводска купила 20 благоустроенных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Более половины из 20 квартир уже предоставлены новым жильцам, по остальным завершаются необходимые процедуры, сообщили в мэрии.

Так, благоустроенную квартиру на Древлянке предоставили петрозаводчанину Марку Тимошевичу. В минувший четверг, 3 августа, ключи ему вручил глава города Владимир Любарский.

— «Однушку» на Древлянке ему приобрели по субвенции правительства Республики Карелия на осуществление госполномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. Ситуация в этом вопросе сложная, очередь на получение ключей немаленькая. Тем не менее, в 2022 году у нас есть возможность приобрести 21 квартиру. Сейчас 20 из них уже находятся в процессе оформления и предоставления ключей, — написал на своей странице в соцсети Владимир Любарский. — Вопрос это социально важный, ведь жизнь сирот и так осложнена, а входить во взрослую ответственную жизнь, имея свой угол, — это крайне важное подспорье. Поздравил Марка с радостным событием, думаю, что для него это хороший старт.

Ранее было подсчитано, на сколько подорожали квартиры в Карелии за последние 3 месяца: цифры шокируют.