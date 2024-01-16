В Петрозаводске 23-летней девушке, фиктивно возглавившей фирму, предъявили обвинение

Дело передали в суд.

Следователи Петрозаводска завершили расследование уголовного дела в отношении 23-летней девушки, которая обвиняется в совершении преступления, сообщили в Следкоме Карелии.

В июле 2022 года обвиняемая за материальное вознаграждение, не имея каких-либо намерений руководить фирмой и осуществлять деятельность юридического лица, предоставила свой паспорт незнакомому человеку и подписала оформленные на нее документы, которые в последующем были предоставлены в налоговый орган для регистрации нового юридического лица.

Таким образом, обвиняемая стала фиктивным учредителем и руководителем организации, фактически являясь подставным лицом.

Как рассказали в источнике, была собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направили в суд.