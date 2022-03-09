В Петрозаводске 25 пожарных боролись с огнем в жилом доме (ВИДЕО)

Пожар уничтожил квартиру в многоэтажном доме на улице Чернышевского.

По сообщению МЧС Карелии, в минувшую пятницу, 11 марта, в 14:05 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и ДПД города (25 чел., 8 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в доме №19 на улице Чернышевского.

«По словам пожарных, жертв нет. Из соседних квартир эвакуировали детей», - пишут в паблике «Живой Петрозаводск», где выложили видео пожара.

В 14:34 возгорание было ликвидировано.

Ранее сообщалось, квартира выгорела в жилом доме в райцентре Карелии.