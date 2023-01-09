В Петрозаводске 26 пожарных ночью спасали здание бывшего общежития лесотехнического техникума

Ночью горело четырехэтажное здание на набережной Гюллинга.

По сообщению МЧС Карелии, в минувший понедельник, 9 января, в 21:14 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в пустующем четырехэтажном здании бывшего общежития лесотехнического техникума на набережной Гюллинга, 15. Всего в тушении пожара участвовали 26 человек, 8 единиц техники.

В 00:26 10 января возгорание было ликвидировано.

Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе МЧС республики, пожар произошел на 2 и 3 этаже неэксплуатируемого здания на площади 10 кв. м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.