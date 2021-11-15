В Петрозаводске 30-летняя рецидивистка вынесла из магазина флакон духов почти за 13 тысяч рублей

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи дорогого парфюма из магазина в столице Карелии, сообщили в МВД республики.

В ноябре в полицию обратился представитель компании, которая специализируется на розничной торговле косметическими товарами. Он сообщил, что в одном из магазинов Петрозаводска украли флакон духов известного бренда стоимостью 12 900 рублей.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в зале. Благодаря записи правоохранители установили подозреваемую. Дорогие духи приглянулись 30-летней ранее судимой жительнице Петрозаводска.

Возбуждено уголовное дело о краже. Фигурантка созналась в содеянном. Дознание продолжается.

Ранее в Петрозаводске 18-летний рецидивист сбежал из магазина с тремя флаконами дорогих духов.