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В Петрозаводске 30-летняя рецидивистка вынесла из магазина флакон духов почти за 13 тысяч рублей

Новости. Криминал
12:15, 14 Декабря 2021
фото: © tatarstan.ru

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент кражи дорогого парфюма из магазина в столице Карелии, сообщили в МВД республики.

В ноябре в полицию обратился представитель компании, которая специализируется на розничной торговле косметическими товарами. Он сообщил, что в одном из магазинов Петрозаводска украли флакон духов известного бренда стоимостью 12 900 рублей.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в зале. Благодаря записи правоохранители установили подозреваемую. Дорогие духи приглянулись 30-летней ранее судимой жительнице Петрозаводска.

Возбуждено уголовное дело о краже. Фигурантка созналась в содеянном. Дознание продолжается.

Ранее в Петрозаводске 18-летний рецидивист сбежал из магазина с тремя флаконами дорогих духов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-14 13:27:33
Не заноза, - сказал кот. Страна ранее судимых и ещё не сидевших. :)
Гость
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