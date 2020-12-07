В Петрозаводске 33 пешехода попали под колеса авто на "зебре"

За 11 месяцев в столице Карелии на пешеходных переходах зарегистрировано 30 ДТП.

По данным Госавтоиспекции Петрозаводска, в этом году в 30 дорожно-транспортных происшествиях на пешеходных переходах 3 человека погибли, а 30 получили травмы.

За 11 месяцев этого года около тысячи водителей оштрафовали за то, что они не уступили дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом. За данное нарушение административный штраф составляет от 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Петрозаводска ищет водителя, который сбил пешехода на тротуаре и уехал.