Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Прионежском районе Карелии скончался талантливый руководитель и организатор Петр Филиппович Востриков
07.12.2020 15:40
Власти подсчитали ожидаемый средний размер зарплаты работников предприятий Петрозаводска 9
07.12.2020 15:25
На севере Карелии произошло ДТП с пострадавшими (ФОТО)
07.12.2020 21:00
Рост численности населения Петрозаводска не остановится даже по самому плохому сценарию 19
07.12.2020 15:52
Неизвестная болезнь обнаружена в Индии
07.12.2020 19:10
Патриотизм и бутафория 16
07.12.2020 16:35
Ограничительные меры из-за COVID-19 в Карелии ввели слишком поздно, считает глава Роспотребнадзора России 22
Сегодня 07:15

В Петрозаводске 33 пешехода попали под колеса авто на "зебре"

Новости. Общество
11:58, 08 Декабря 2020
фото: © кадр из видео/камера "Ситилинк"
Загрузка...

За 11 месяцев в столице Карелии на пешеходных переходах зарегистрировано 30 ДТП.

По данным Госавтоиспекции Петрозаводска, в этом году в 30 дорожно-транспортных происшествиях на пешеходных переходах 3 человека погибли, а 30 получили травмы.

За 11 месяцев этого года около тысячи водителей оштрафовали за то, что они не уступили дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом. За данное нарушение административный штраф составляет от 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что ГИБДД Петрозаводска ищет водителя, который сбил пешехода на тротуаре и уехал.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2020-12-08 12:09:47
Ну про это же не орут из каждой дырки, графики страшные не рисуют. Пофиг всем.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2020, 19:44
Парфенчиков отправил школьников Карелии на каникулы и дистант (СРОЧНО)
02.12.2020, 09:17
Новый рекорд по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки установлен в Карелии
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
03.12.2020, 14:19
Создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман умер от коронавируса

Аналитика

07.12.2020 16:35
Тема недели
Патриотизм и бутафория 16
В Карелии открылся бутафорский концентрационный лагерь, в котором казаки будут учить подростков родину любить.
Роман Голубев: "Дистанционное обучение – это временная мера"
07.12.2020 15:20
Безбедная старость – не мечта, а реальный результат ваших личных усилий
07.12.2020 10:14
Хотите как в Новокузнецке? 12
04.12.2020 14:20
Флаг Ухтинской республики как "нематериальная культурная ценность" 12
04.12.2020 12:53
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»