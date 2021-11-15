В Петрозаводске 40-летний рецидивист ради сладостей пошел на грабеж

Ранее судимый петрозаводчанин вынес из магазина шоколад и ореховую пасту, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился представитель сетевого продуктового магазина. Один из посетителей ограбил магазин на общую сумму более тысячи рублей рублей. Выяснилось, что неизвестный взял с витрины несколько плиток шоколада и две банки с ореховой пастой, спрятал их под куртку и направился к выходу. Сотрудник торговой точки остановил мужчину и попросил его либо оплатить товар, либо вернуть его. Тот отдал часть сладостей, а затем оттолкнул работника и выбежал из магазина.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил 40-летний петрозаводчанин, ранее судимый за совершение аналогичных и других преступлений. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что похищенное продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

По статье «грабеж» возбуждено уголовное дело.