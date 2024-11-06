В Петрозаводске 40 лицей ушел на карантин

До 11 ноября учащиеся всех классов будут учиться в дистанционном формате.

Очный образовательный процесс решено было приостановить в связи с повышенным уровнем заболеваемости среди учащихся. Такое постановление выпустил главный санитарный врач РК.

"Учебный процесс в эти дни будет организован следующим образом:

1-3 классы выполняют посильные задания с последующей отработкой материала на очных уроках,



4-11 классы учатся дистанционно на онлайн уроках на платформе Сферум.

4 классы будут делать это впервые, поэтому им тоже будет обеспечена дополнительная поддержка в усвоении материала в очном формате", - сообщили в официальном паблике МОУ «Лицей № 40» /г. Петрозаводск, РК/.