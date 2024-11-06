В Петрозаводске 40 лицей ушел на карантин

До 11 ноября учащиеся всех классов будут учиться в дистанционном формате.
Очный образовательный процесс решено было приостановить в связи с повышенным уровнем заболеваемости среди учащихся. Такое постановление выпустил главный санитарный врач РК.
"Учебный процесс в эти дни будет организован следующим образом:
1-3 классы выполняют посильные задания с последующей отработкой материала на очных уроках,
4-11 классы учатся дистанционно на онлайн уроках на платформе Сферум.
4 классы будут делать это впервые, поэтому им тоже будет обеспечена дополнительная поддержка в усвоении материала в очном формате", - сообщили в официальном паблике .
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