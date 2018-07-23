В Петрозаводске 400 долгожителей отметят юбилеи

Только за июль поздравления от главы города Ирины Мирошник в связи с юбилейными датами приняли 36 петрозаводчан, сообщили в администрации Петрозаводска.

В этом году свои 90-летние, 95-летние и 100-летние дни рождения отметят более 400 жителей столицы Карелии. В числе юбиляров - ветераны Великой Отечественной войны и заслуженные ветераны труда, за плечами которых нелегкие испытания, богатый жизненный опыт и многолетний добросовестный труд на благо нашего города.

До конца года торжества отметят еще 210 петрозаводчан, 29 из которых перешагнут 95-летний рубеж, один долгожитель отметит 100-летний юбилей, а два именинника пересекут вековую границу.

Напомним, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения долгожителями принято считать людей, чей возраст достиг 90 и более лет.