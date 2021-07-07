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В Петрозаводске 42-летнего рецидивиста потянуло на мясо

Новости. Происшествия
12:01, 08 Июля 2021
фото: © pxhere

Мужчина с огромным тюремным опытом привел своих юных спутниц в гипермаркет, чтобы поживиться мясом, спиртным и шоколадом, сообщили в Росгвардии Карелии.

 Ночью 8 июля сработала тревожная сигнализация одного из торговых центров столицы Карелии. Сотрудники Росгвардии выяснили, что мужчина и две девушки совершили кражу и порчу товара.

Задержанный мужчина из 42 лет своей жизни более 10 провел в местах лишения свободы за совершение имущественных преступлений. В этот раз он покушался на спиртное и мясную продукцию.

Его 24-летняя спутница хотела пронести мимо кассы шоколад и мармелад, а вторая девушка не смогла удержать банку энергетического напитка — товар был испорчен.

Нарушителей порядка задержали и передали полиции.

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