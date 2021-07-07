В Петрозаводске 42-летнего рецидивиста потянуло на мясо

Мужчина с огромным тюремным опытом привел своих юных спутниц в гипермаркет, чтобы поживиться мясом, спиртным и шоколадом, сообщили в Росгвардии Карелии.
Ночью 8 июля сработала тревожная сигнализация одного из торговых центров столицы Карелии. Сотрудники Росгвардии выяснили, что мужчина и две девушки совершили кражу и порчу товара.
Задержанный мужчина из 42 лет своей жизни более 10 провел в местах лишения свободы за совершение имущественных преступлений. В этот раз он покушался на спиртное и мясную продукцию.
Его 24-летняя спутница хотела пронести мимо кассы шоколад и мармелад, а вторая девушка не смогла удержать банку энергетического напитка — товар был испорчен.
Нарушителей порядка задержали и передали полиции.
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