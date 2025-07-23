В Петрозаводске 43-летний рецидивист украл сумку и обчистил банковский счет незнакомки

Преступник потратил деньги девушки на алкоголь и закуски.

В Петрозаводске житель Кондопожского района украл у 26-летней девушки сумку и позже потратил в продуктовых магазинах деньги с ее карты. Пресс-служба МВД рассказала, что по статье о краже с банковского счета возбуждено уголовное дело.

По данным силовой структуры, мужчина украл сумку потерпевшей, пока та отдыхала в заведении города со своим молодым человеком. Утром следующего дня в приложении банка появилось уведомление, что с ее счета кто-то потратил деньги в продуктовых магазинах. Выяснилось, что ранее судимый подозреваемый потратил деньги девушки на алкоголь и закуски -всего 1809 рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и вернули девушке сумку. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.