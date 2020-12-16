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В Петрозаводске 45-летний мужчина вышел из дома и не вернулся (ФОТО)

Новости. Происшествия
16:18, 17 Декабря 2020
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Разыскивается мужчина 45 лет, пропавший 12 декабря на Кукковке, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Дмитрия Качалова. Он ушел из дома по улице Лыжной 12 декабря текущего года, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45 лет, худощавого телосложения, рост 168 см, голубые глаза, носит очки. Был одет в куртку светло-голубого цвета, черные брюки, черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, МВД просит позвонить по номерам телефонов: (814-2) 73 92 40, 8 987 240 03 41, 8 953 549 69 78 или 02.

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