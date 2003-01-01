В Петрозаводске 46-летний пешеход попал под колеса машины

В карельской столице сбили мужчину, переходившего дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В Петрозаводске на улице Шотмана произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. 12 октября поздно вечером сбили мужчину. Об этом сообщили в ГАИ города.

Авария случилась около 23:15, рядом с домом № 54. 55-летний водитель за рулем автомобиля Datsun совершил наезд на мужчину, который переходил улицу на красный сигнал светофора.

В результате ДТП 46-летний пешеход получил травмы. Его доставили в больницу и поместили в травматологическое отделение.

Полиция сейчас выясняет все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее стали известны подробности жесткого ДТП на улице Муезерской в Петрозаводске. 12 октября в карельской столице столкнулись два автомобиля, водители получили травмы.