В Петрозаводске 49-летний выпивший рецидивист украл велосипед у ребенка

На преступника заявила мать хозяина велосипеда.

В Петрозаводске 49-летний рецидивист украл подростковый велосипед. Известно, что о краже сообщила мать подростка, которому принадлежал велосипед.

По данным пресс-службы МВД, мужчина, сидевший на скамейке рядом с домом заявительницы, заметил подростковый велосипед без присмотра. После этого подозреваемый решил унести найденное в свой подъезд.

В пресс-службе сообщили, что в тот день мужчина употребил спиртное. Известно, что это не первый опыт подобных нарушений у подозреваемого: ранее его уже судили за аналогичное преступление. Подозреваемый во всем признался. Велосипед изъят, по статье о краже возбуждено уголовное дело.