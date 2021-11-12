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В Петрозаводске 5 декабря стартует традиционный фестиваль «Зимние фонтаны»

Новости. Спорт
13:21, 02 Декабря 2021
фото: © Группа ВК «Лыжный фестиваль "Зимние Фонтаны 2019»

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Уже началась предварительная регистрация участников, сообщили в администрации Петрозаводска.

В ближайшее воскресенье в Петрозаводске стартует традиционный зимний фестиваль — «Зимние фонтаны». Ежегодно он собирает более тысячи любителей спорта и здорового образа жизни.

Сейчас идет подготовка лесного стадиона к новому сезону: проводится работа по уплотнению трассы с последующей нарезкой лыжни для классического хода. Саму территорию «Фонтанов» в преддверии зимы разровняли. На объекте продолжается восстановление электроосвещения. Также планируется увеличить количество мест на автомобильной стоянке.

Предварительная регистрация участников фестиваля уже открыта и продлится до 3 декабря. Она организована с 10.00 до 15.00 в начале трассы, в здании рядом с кафе.

Напомним, в новом сезоне горожан ждет 31 фестивальный день. В числе мероприятий — праздничные гуляния на свежем воздухе, конкурсы, розыгрыш призов и многое другое. Символом «Зимних фонтанов» стал волк — его изображение будет красоваться на логотипе фестиваля.

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Комментарии

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Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-02 14:47:47
в этом году можно стартовать в любой точке города П.
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