В Петрозаводске 5 декабря стартует традиционный фестиваль «Зимние фонтаны»

Уже началась предварительная регистрация участников, сообщили в администрации Петрозаводска.

В ближайшее воскресенье в Петрозаводске стартует традиционный зимний фестиваль — «Зимние фонтаны». Ежегодно он собирает более тысячи любителей спорта и здорового образа жизни.

Сейчас идет подготовка лесного стадиона к новому сезону: проводится работа по уплотнению трассы с последующей нарезкой лыжни для классического хода. Саму территорию «Фонтанов» в преддверии зимы разровняли. На объекте продолжается восстановление электроосвещения. Также планируется увеличить количество мест на автомобильной стоянке.

Предварительная регистрация участников фестиваля уже открыта и продлится до 3 декабря. Она организована с 10.00 до 15.00 в начале трассы, в здании рядом с кафе.

Напомним, в новом сезоне горожан ждет 31 фестивальный день. В числе мероприятий — праздничные гуляния на свежем воздухе, конкурсы, розыгрыш призов и многое другое. Символом «Зимних фонтанов» стал волк — его изображение будет красоваться на логотипе фестиваля.