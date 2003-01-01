В Петрозаводске 5-летний ребенок и три взрослых пострадали в аварии

30-летний водитель Nissan, выехав на полосу встречного движения, спровоцировал серьёзное ДТП на перекрёстке улиц Пограничной и Боровой. В результате столкновения с автомобилем Ford пострадали четыре человека, включая 5-летнего пассажира.
Вчера, 7 октября, вечером в Петрозаводске на перекрестке улиц Пограничной и Боровой в аварии пострадали водитель Nissan, водитель Ford, 5-летний и 36-летняя пассажиры Ford. По данным Госавтоинспекции Петрозаводска, в 17:24 произошло столкновение двух автомобилей.
— По предварительной информации, 30-летний водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Ford, который поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке со второстепенной дороги, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Из-за столкновения автомобиль Nissan отбросило на столб. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
