В Петрозаводске 50-летний мужчина воспользовался забывчивостью юной девушки

В Петрозаводске полицейские раскрыли два похожих преступления, сообщили в МВД Карелии.

В полицию карельской столицы обратилась 21-летняя жительница Петрозаводска. Девушка обнаружила списание со своей банковской карты в размере более 7 тысяч рублей.

Как выяснилось, петрозаводчанка потеряла карту. Нашел ее 50-летний житель города, который и воспользовался платежным инструментом. Мужчина был задержан полицейскими.

Аналогичный случай произошел с 24-летней горожанкой — девушке стали поступать СМС-уведомления о списании в магазинах. Поняв, что потеряла карту, петрозаводчанка заблокировала ее. Позже полицейские задержали ранее судимого 33-летнего горожанина. Тот нашел банковскую карту на улице и успел купить на нее алкоголь и сигареты более чем на тысячу рублей.

В настоящее время возбуждены и расследуются уголовные дела, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.