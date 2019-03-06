В Петрозаводске 7 марта ожидается потепление

О погоде на 7 марта рассказали синоптики карельского Гидрометцентра Карелии.

В Петрозаводске 7 марта будет облачная с прояснениями погода. Днем выпадет небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, юго-западный. Днем юго-западный, южный умеренный.

Температура ночью составит -10, -12 градусов, днем потеплеет до -2, -4.

В Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем выпадет небольшой снег. На юго-западе республики местами умеренный снег, возможна слабая метель. На дорогах гололедица.

Ветер ночью западный, юго-западный. Днем юго-западный, южный умеренный.

Ночью столбик термометра задержится на показателях -10, -15, местами похолодает до -22 градусов. Днем температура составит -2, -7, на севере опустится до -12 градусов.