В Петрозаводске 72-летняя пассажирка пострадала в столкновении двух иномарок

Вчера, 3 февраля, в 15:45 на улице Ригачина в Петрозаводске произошло ДТП, в котором пострадала пожилая женщина.

По предварительной информации, 48-летняя водитель автомобиля Nissan выбрала скорость, не соответствующую дорожным и погодным условиям, что привело к столкновению с автомобилем KIA.

В результате аварии травмы получила 72-летняя пассажирка автомобиля KIA. Ее госпитализировали в Городскую больницу скорой медицинской помощи в Петрозаводске.

Ранее мы писали, что пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Петрозаводске.