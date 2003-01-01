В Петрозаводске 72-летняя женщина получила травму при падении в автобусе

Пожилая женщина упала в автобусе №30.
16 сентября в Петрозаводске произошел несчастный случай в общественном транспорте. Об этом сообщили в ГАИ города.
Около часа дня в автобусе маршрута №30 на Первомайском проспекте упала 72-летняя пассажирка. В результате падения пенсионерка была травмирована.
Сейчас выясняется, при каких обстоятельствах это произошло. По факту случившегося проводится проверка.
