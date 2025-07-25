В Петрозаводске 74-летняя пассажирка автобуса пострадала в ДТП

Госавтоинспекция Петрозаводска опубликовала сводку ДТП с пострадавшими за минувшие сутки.
30 июля утром на улице Сулажгорской столкнулись автомобиль Renault и автобус ПАЗ. В аварии пострадала 74-летняя пассажирка автобуса.
В ночь на 31 июля на улице Калинина 25-летний мотоциклист не справился с управлением и упал с Yamaha. Молодого человека госпитализировали с травмами.
Полиция устанавливает обстоятельства обоих происшествий. Проводится проверка.
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