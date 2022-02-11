В Петрозаводске 8 любителей выпить за рулем в выходные стали пешеходами

За минувшие выходные автоинспекторы отстранили от управления в столице Карелии 8 нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Сразу 8 пьяных водителей попались в выходные дни автоинспекторам, участвующим в рейдах «Контроль трезвости». За управление транспортным средством в состоянии опьянения нарушителей ожидает административный штраф в размере 30000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

На выходных автоинспекторы также остановили в городе двух водителей, которые сели за руль, не имея права управления. В отношении эти нарушителей составлены административные материалы. Водителям без прав грозит штраф до 15000 рублей и эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.

Ранее в Карелии пьяный водитель оказал сопротивление инспекторам и был обезврежен.