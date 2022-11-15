В Петрозаводске 81-летняя пассажирка получила травмы в столкновении иномарок

В пятницу, 9 декабря, на улице Луначарского в Петрозаводске столкнулись Chevrolet Lanos и Kia Sportage.

В минувшую пятницу в 16.03 в районе дома №19 по улице Луначарского не поделили дорогу две иномарки, сообщили в ГИБДД Карелии.



47-летний водитель Chevrolet Lanos при левом повороте не пропустил встречный Kia Sportage.



В результате ДТП травмирована 81-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet.