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В Петрозаводске 83-летняя пенсионерка ищет еду на помойке

Новости. Общество
09:29, 20 Февраля 2023
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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Бабушка Люба ищет еду на помойке, потому что пенсии на жизнь не хватает.

Сегодня никого уже не удивляет, что пропитанье на помойке ищут не только крысы, птицы и собаки, но еще и люди. Ну и, как правило, тех, кто копается в мусорных баках, за людей-то особо не считают: так, бомжи, пьяницы, асоциальные элементы… «Сами виноваты, раз докатились до такой жизни», — говорят прохожие и брезгливо отворачиваются в сторону.

У меня рядом с домом тоже есть помойка, не простая, современная, и называется «контейнерная площадка». Только ничего название не меняет: картина рядом с этой площадкой все та же страшная — голодные вороны, крысы, собаки и люди. И с каждым днем тех, кто приходит сюда за едой, становится больше.

Кто они, что заставило их прийти сюда, узнала журналист «Столицы на Онего».

Каждый вечер в 21.30 к нашей помойке на Древлянке подтягивается народ. Все разные — и стар и млад, мужчины и женщины, кто бедно одет, а кто и лучше, чем я, когда гуляю с собакой. И эта разношерстная толпа с пакетами в руках топчется у мусорной площадки, тревожно вглядываясь в темноту, ожидая, когда из-за поворота со стороны магазина появятся двое с коробками на санках или с мусорным баком на колесах.

Ожидающие с пакетами чужаков не любят: чем больше народу, тем меньше шансов, что тебе достанется еда, поэтому мое появление рядом с контейнерной площадкой восторга не вызвало, и даже наоборот.

«Еще одна пришла», — послышалось из темноты. «В очередь встань!» — коротко бросила мне молодая женщина и как-то со злостью сделала шаг вперед, закрыв мне обзор. Я тоже начала смотреть в темноту.

Появились двое с коробками.

Что произошло дальше, читайте в материале Иры Мерковой «Молоко на блины».

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