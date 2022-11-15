В Петрозаводске 9-летняя девочка сломала позвоночник, катаясь на ватрушке с горки

В Детскую республиканскую больницу им И.Н. Григовича стали поступать дети с тяжелыми травмами после катания на тюбингах.

В минувший понедельник, 12 декабря, в Детскую республиканскую больницу им И. Н. Григовича поступила 9-летняя девочка с переломом позвоночника после катания на «ватрушке» с горки. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

«Травма тяжёлая, состояние средней тяжести. Врачи делают всё возможное, чтобы она полностью поправилась. Но в течение 6 недель у юной пациентки будет постельный режим. А потом несколько месяцев — реабилитация», — пишет министр.

По словам Охлопкова, во вторник в ДРБ поступили ещё двое детей: 8 и 14 лет. У обоих перелом позвонков. Дети катались с горки на ледянках.

Глава Минздрава констатирует, что ежегодно с приходом зимы возрастает количество травм, связанных с катанием на тюбингах.

«Почему тюбинг такой травматичный? Развивает огромную скорость (примерно как горные лыжи или сноуборд). Совершенно неуправляем. Во время движения закручивается вокруг своей оси. Не имеет тормозов, — напоминает министр родителям, которые полагают, что мягкие «ватрушки» для катания с горки лучше твёрдых санок.