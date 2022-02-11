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В Петрозаводске 900 тысяч квадратных метров дорог никто не убирает

Новости. Общество
13:08, 14 Февраля 2022
фото: администрация Петрозаводска

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В мэрии карельской столицы заявили, что так называемые «белые пятна» составляют порядка 24 процентов от всей площади городских дорог.

В Петрозаводске порядка 900 тысяч квадратных метров территорий не убирают коммунальные службы. «Белыми пятнами» являются без малого 24% от общей площади дорог в границах Петрозаводского городского округа. Об этом сообщила заместитель главы администрации карельской столицы, председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Юлия Мизинкова на городской планерке.

Работы по текущему содержанию дорог общего пользования в границах Петрозаводского городского округа в рамках муниципального контракта выполняет компания «ТехРент». Протяженность автомобильных дорог, которые обслуживаются по контракту, составляет 292 километра. Их площадь составляет 2,8 млн квадратных метров.

Территории, относящиеся к «белым пятнам», не убирают на систематической основе, поскольку их обслуживание не входит в условия муниципального контракта.

В составе «белых пятен» находятся автомобильные дороги, которые не были в городской собственности, когда заключался контракт с подрядчиком. В частности, к ним относятся некоторые дороги в районе «Древлянка-7». Также к «белым пятнам» относятся территории, которые до настоящего времени не переданы в муниципальную собственность. Наиболее проблемной категорией в мэрии называют дороги, обладающие признаками бесхозяйного имущества, они также входят в общую площадь «белых пятен». К примеру, речь идет о дорогах в районе «Усадьба». Такие трассы построены без утверждения проектов, разрешения на строительство, в большинстве случаев они не соответствуют строительным правилам, пояснили в мэрии.

Юлия Мизинкова заявила, что мэр Петрозаводска Владимир Любарский обратился к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой предоставить из резервного фонда республиканского правительства порядка 4 млн рублей. Такую же сумму планируется предусмотреть в бюджете города. Деньги должны быть направлены на содержание «белых пятен».

Власти планируют учесть «белые пятна» при заключении нового контракта на содержание дорог. Также в администрации намерены составить список всех автодорог округа с указанием их статуса.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД составили более 300 актов по недостаткам зимнего содержания дорог в Петрозаводске.

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Комментарии

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Offff
2022-02-14 13:55:39
Чему вы удивляетесь , просто посмотрите кто правит в городе и в Республике . Они ни перед кем не отвечают , им плевать на горожан .
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