В Петрозаводске адвокат Шогин получил замечание после упоминания Фрейда в суде

Петрозаводский адвокат Михаил Шогин поймал гособвинителя на оговорке «по Фрейду» и был наказан судьей.

Михаил Шогин получил замечание от судьи, когда высказал отношение к обвинению, предъявленному его доверительнице, фермеру Ираиде Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с грантами.

Шогин обратил внимание на то, что гособвинитель во время выступления перепутала фамилию экс-главы Минсельхоза Карелии Всеволода Телицына, назвав его Теплицыным.

«Ваша честь, коротко я хотел бы выразить свое отношение к предъявленному обвинению. Исходя из вот этой оговорки прокурора, который по Фрейду …», — начал свою речь Михаил Шогин. Однако его перебила гособвинитель.

«Ваша честь, я просила бы сделать замечание стороне защиты относительно выражений, которые допускаются в том числе в сторону гособвинения. И — ближе к процессу, а не к Фрейду», — заявила она.

Однако Михаил Шогин продолжил выступление, продолжая анализировать разницу между словами «Телицын» и «Теплицын».

«Какая все-таки разница между Телицыным и Теплицыным? „Телицын“ — от слова „телок“, а „Теплицын“ — от слова „теплица“. Вот как государственный обвинитель не понимает разницу между „теплицой“ и „телком“, соответственно, то же самое…», — продолжил защитник Шогин, но вновь его речь прервал прокурор.

«Еще раз прошу сделать замечание защитнику, чтобы он вернулся к процедуре и к процессу», — заявила гособвинитель, на этот раз ее просьба была удовлетворена судьей.

«То же самое и с обвинительным заключением, которое утверждено Сергеем Анатольевичем Губиным. Слава богу, что Сергей Анатольевич Губин уехал работать в то место, где растениеводов нет», — заявил Михаил Шогин, вероятно, рассуждая о переезде бывшего заместителя прокурора Карелии Сергея Губина в Якутию.

В итоге Михаил Шогин заявил, что Ираида Шалак должна быть оправдана в суде.

«Можно не только замечания мне делать. Можно меня выставить из зала судебного заседания. Все равно итог по делу будет один. Невозможно доказать, что „2×2=17“, если „2×2=4“. В данном случае отсутствует событие преступления. Именно это государственного обвинителя не устраивает. Разница между Телицыным и Теплицыным есть, а когда события преступления нет, то доказывать это бесполезно. Никакого смысла в судебном следствии нет», — заявил Михаил Шогин. Он также пояснил, что в этом процессе он поставил личный рекорд, получив замечание на первой минуте своего выступления.

Чем интересно уголовное дело фермера Ираиды Шалак, читайте в тексте «Столицы на Онего».