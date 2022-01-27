В Петрозаводске агрессивный мужчина ударил полицейского, заступившегося за женщину с ребенком

Суд ждет 50-летнего петрозаводчанина, ударившего полицейского, который защищал женщину с ребенком, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в один из дней октября вечером в полицию обратилась несовершеннолетняя девушка и попросила защитить их с мамой от пьяного и граессивного отца.

Прибывшие по указанному адресу полицейские обнаружили в квартире 50-летнего мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, который угрожал расправой бывшей жене и несовершеннолетней дочери. Отказавшись выполнять законные требования полицейского по пресечению противоправных действий, пьяный глава семейства, оттолкнул представителя власти и, размахнувшись, ударил его двумя руками по телу.

Известно, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за нанесения побоев членам семьи.

В настоящее время следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.