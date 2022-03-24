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В Петрозаводске актеры Баулины покажут «Запретную планету»

Новости. Культура
08:20, 25 Марта 2022
фото: Медиацентр «Vыход»

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В медиацентре «Vыход» актеры «ТМ» Людмила и Валерий Баулины представят спектакль «Запретная планета» по одноименной повести Яны Жемойтелите.

В основе литературного произведения – история, основанная на реальных событиях. Герой повести Яны Жемойтелите – мальчик Серёжа, подросток начала 60-ых годов, оказавшийся в интернате для слабовидящих детей. Осенью 2021 года спектакль, или, как его назвали создатели – режиссёр Ольга Матвеева и актёры Людмила и Валерий Баулины, эскиз спектакля был показан на малой сцене театра «Творческая мастерская», рассказали в медиацентре «Vыход».

В медиацентре в новой постановке «Запретную планету» покажут 27 марта в 14.00, 29 марта и 30 марта в 18.00.

Записаться на спектакль можно по телефону медиацентра «Vыход» 55-95-00, доб. 112 в часы его работы, в сообщениях группы медиацентра «Vыход» и в медиацентре лично.

Вход на спектакль свободный.

По традиции этот театрально-художественный проект – благотворительный: зрителей приглашают сделать любой посильный взнос для подопечного Фонда имени Арины Тубис Матвея Смирнова.

Матвею (1 год 8 мес.) помощь нужна срочно. Малыш в ближайшее время должен выехать на жизненно важную операцию в Сербию, но курс евро поднялся, и собранная ранее сумма оказалась недостаточной. Пожертвование можно опустить в ящик сбора помощи на спектакле или перевести онлайн.

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