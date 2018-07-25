В Петрозаводске активизировались охотники за люками

Канализационный люк без крышки – это опасно, поэтому о воровстве нужно сообщать в полицию.

Летом в Петрозаводске вновь активизировались воры – воруют крышки люков. Например, в микрорайоне Ключевая недавно украли целых пять крышек люков, две из них по адресу ул. Судостроительная, 21, а три – по ул. Сусанина, д. 20.

"РКС-Петрозаводск" уже не единожды предупреждали петрозаводчан об опасности открытых люков: в открытый люк могут провалиться люди, машины, животные, что повлечет за собой тяжелые последствия. Есть и еще одна неприятность, которую несут открытие люки – резкий запах канализационных стоков, распространяющийся на большие расстояния.

"РКС-Петрозаводск" просит: если вы видите, что кто-то увозит крышку люка в неизвестном направлении, не проходите мимо, звоните в полицию. За воровство крышек люков нарушитель несет уголовную ответственность (ст.158 Кража). Воруя крышки, преступник подвергает опасности наши с вами жизни, и это не должно оставаться безнаказанным.