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Новости. Общество
15:59, 25 Июля 2018

В Петрозаводске активизировались охотники за люками

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Канализационный люк без крышки – это опасно, поэтому о воровстве нужно сообщать в полицию.

Летом в Петрозаводске вновь активизировались воры – воруют крышки люков. Например, в микрорайоне Ключевая недавно украли целых пять крышек люков, две из них по адресу ул. Судостроительная, 21, а три – по ул. Сусанина, д. 20.

"РКС-Петрозаводск" уже не единожды предупреждали петрозаводчан об опасности открытых люков: в открытый люк могут провалиться люди, машины, животные, что повлечет за собой тяжелые последствия. Есть и еще одна неприятность, которую несут открытие люки – резкий запах канализационных стоков, распространяющийся на большие расстояния.

"РКС-Петрозаводск" просит: если вы видите, что кто-то увозит крышку люка в неизвестном направлении, не проходите мимо, звоните в полицию. За воровство крышек люков нарушитель несет уголовную ответственность (ст.158 Кража). Воруя крышки, преступник подвергает опасности наши с вами жизни, и это не должно оставаться безнаказанным.

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Комментарии

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dgin
2018-07-25 16:49:36
Штрафы надо вводить огромные на приёмщиков и ответственность уголовную .Да и проверять их почаще . А так брошено всё на самотёк .
zanoza
2018-07-25 16:25:57
Так алкаши местные в металлолом сдают.Нужно к ответственности привлекать не только тех,кто ворует люки,но и тех кто их принимает в металлолом.
кир
2018-07-25 16:19:06
Ещё много зеков выпустят по новому закону. Сопровождать по жизни их, естественно, никто не будет. А жрать все хотят.
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