В Петрозаводске алиментщика сняли прямо с поезда во время стоянки

Вместо Краснодарского края должник проследовал в отделение судебных приставов, где объяснил, почему не выплатил алименты.

Как сообщили в УФССП Карелии, в отделении судебных приставов Петрозаводска было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина накопил долг по алиментам — 180 тысяч рублей.

Обнаружить место жительства должника не удалось, и фигурант был объявлен в исполнительный розыск.

В результате неплательщика обнаружили в поезде дальнего следования, следовавшего в Краснодарский край, который остановился на станции Петрозаводск.

Судебные приставы сняли должника с поезда и препроводили в отделение, где мужчина должен был объяснить факт неуплаты алиментов.

Судебный пристав-исполнитель составил протокол, после чего суд приговорил нарушителя к 20 часам обязательных работ. В случае дальнейшей неуплаты алиментов должнику грозит уголовное наказание.