В Петрозаводске аллергик с пистолетом в руках потребовал остановить ремонт подъезда

Напугавший женщину-маляра петрозаводчанин назвал причиной инцидента аллергию на краску, сообщили в МВД Карелии.

Полицейские выехали в подъезд одного из домов в микрорайоне Октябрьский карельской столицы — помощь потребовалась женщина, красившей там стены. Она рассказала, что один из жильцов дома вышел к ней и, угрожая пистолетом, потребовал прекратить работу. Рисковать жизнью ради окончания ремонта работница не стала, обратившись в полицию.

Как было установлено, подозреваемый — 38-летний петрозаводчанин — использовал пневматический пистолет. Инцидент он объяснил своей аллергической реакцией на запах краски.

В результате было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Сорвавший ремонт горожанин может оказаться за решеткой на 2 года.