В Петрозаводске арестовали мужчину, обнажившегося перед маленькой девочкой

Эксгибиционист напугал 10-летнего ребенка в Заозерье.

В Петрозаводске был задержан 43-летний мужчина, который оголялся перед 10-летней девочкой в селе Заозерье. Он обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

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