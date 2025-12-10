В Петрозаводске арестован водитель без прав, устроивший ДТП

Суд в Петрозаводске вынес решение по делу о ДТП на улице Варламова, в котором водитель без прав скрылся с места аварии. Виновник приговорён к административному аресту.
Инцидент произошёл 5 декабря около 12:58 у дома № 74 по ул. Варламова. Водитель автомобиля Nissan совершил наезд на стоящую Lada, которая от удара столкнулась с автомобилем Peugeot. В результате аварии травмы получили 32-летний водитель и 42-летняя пассажирка Lada. Виновник быстро покинул место происшествия, не сообщив о случившемся в ГИБДД.
В ходе расследования личность водителя была установлена. Им оказался 32-летний мужчина, который на момент ДТП не имел права управления транспортными средствами. В отношении него были составлены административные материалы за управление автомобилем без прав и оставление места ДТП.
Суд, состоявшийся накануне, назначил наказание за оставление места аварии в виде административного ареста. Штраф за управление транспортным средством без прав, согласно КоАП РФ, составляет от 5 000 до 15 000 рублей.
