В Петрозаводске автобус на ходу потерял колесо

Маршрутный автобус во время прохождения поворота остался без заднего колеса.

Вчера, 9 октября 2025 года вечером в Петрозаводске произошло необычное ДТП. На пересечении Первомайского проспекта и улицы Московской у автобуса прямо во время движения отвалилось колесо.

Эпизод попал на видеокамеру проекта «Мой город» от компании «Сампо». Ролик опубликован в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На кадрах видно, как в 19:11 автобус совершал поворот направо. Во время маневра у него отвалилось колесо. Оно откатилось на тротуар, ударилось об бордюр и резко сменило траекторию движения. В итоге колесо отскочило в одну из стоявших перед пешеходным переходом машин.

В момент происшествия рядом оказался наряд полиции — все произошло буквальное них на глазах. Так что полицию вызывать не пришлось. Стражи порядка подъехали ближе и тут же включились в работу.

Пассажирам пришлось покинуть автобус.

Напомним, ранее в Петрозаводске машина потеряла на ходу сразу два колеса.