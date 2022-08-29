В Петрозаводске автоинспекторы достали из-за руля 8 пьяных водителей за выходные

За минувшие выходные еще 8 водителей стали пешеходами.

За выходные сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления транспортными средствами 8 нетрезвых водителей. Нарушителей, севших за руль в состоянии опьянения, ожидает штраф в размере 30000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет, напомнили в ГИБДД Петрозаводска.

В Госавтоинспекции призывают водителей отказаться от поездки за рулем в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, пьяный водитель на внедорожнике протаранил фонарный столб на юге Карелии.