В Петрозаводске автоинспекторы помогли девушке-водителю

Сотрудники ГАИ пришли на помощь горожанке, попавшей в неприятную ситуацию.
В Петрозаводске инспекторы ДПС Алексей Жарковский и Сергей Ершов помогли девушке-водителю решить проблему с автомобилем. Об этом сообщили в ГАИ.
Во время патрулирования дорожные полицейские заметили машину, которая двигалась на спущенном колесе. Они остановили автомобиль, чтобы рассказать водителю о проблеме.
Девушка объяснила, что не умеет пользоваться компрессором, и попросила о помощи. Сотрудники ГАИ откликнулись на просьбу и помогли ей накачать колесо.
