В Петрозаводске автоинспекторы забрали у подростка мотоцикл

Молодой человек ездил по городу без прав на неопознанном мотоцикле.

В Петрозаводске 10 июня вечером 17-летнего мотоциклиста без прав задержали и отстранили от управления транспортным средством. Автоинспекторы выяснили, что мотоцикл не был зарегистрирован, и полис ОСАГО на мотоцикл отсутствовал. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

На юношу составили протокол об административном нарушении ПДД. Мотоцикл изъяли и переместили на специализированную стоянку.

Напомним, что ранее в Карелии на трассе под Лахденпохьей жестко столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль.